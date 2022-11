Torino Primavera, dopo 4 anni un avvio al top: i granata possono tornare protagonisti

Era il 2018 l’ultima ottima partenza in campionato dei granata, c’era Coppitelli in panchina ed era la stagione del record di gol di Millico

All’epoca, infatti, era una squadra che stava chiudendo un ciclo vittorioso e di alta classifica. Era la stagione del record di gol di Millico con la Primavera granata e l’annata della seconda finale di Coppa Italia in due anni. Era un Torino che poteva giocarsela per il titolo e soltanto lo scontro diretto ai playoff contro l’Atalanta (in un pirotecnico 4-3) aveva impedito ai granata di raggiungere la finale della poule scudetto.

Da lì, poi, due stagioni complicate. Prima con Sesia nell’anno del Covid e poi con Cottafava nella stagione successiva. Due campionati diversi, ma comunque due annate in cui difficilmente la squadra avrebbe potuto puntare tanto in alto. Nella seconda, poi, c’era anche stato l’esonero di Cottafava e il ritorno di Coppitelli, che era riuscito a salvare la squadra e poi la stagione dopo ancora una volta era partito alla grande. Un anno fa dopo l’ottimo avvio c’era però stata una lenta e progressiva caduta che aveva portato il Toro dai sogni playoff all’obiettivo salvezza. Questo è il primo scenario da evitare per la squadra di Scurto. I granata sono terzi e vogliono sognare, ma prima di tutto devono ricordarsi che nel campionato Primavera può succedere di tutto nel giro di poco. Quindi nel 2023 il Torino dovrà trovare quella continuità utile per poter acciuffare quei playoff che mancano da 4 anni, da quando il Toro di Coppitelli aveva fatto 26 punti nelle prime 12, tre in più rispetto a quello di Scurto.