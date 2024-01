Torino Primavera, è la settimana del derby: contro la Juve per sfatare un tabù

Da più di vent'anni la Primavera granata non vince due derby di fila: ora Scurto ha la possibilità di interrompere il trend

La Primavera del Torino può sfatare un tabù che dura da più di vent'anni nel derby della Mola di categoria. Contro la Juventus, infatti, i granata non vincono due gare di fila da più di un ventennio. Sabato pomeriggio la squadra di Scurto ha la ghiotta opportunità di riuscire a bissare il successo della scorsa stagione. Proprio come quel confronto vinto a Vinovo nel marzo 2023 il Torino arriva da favorito al derby, con tanti punti in più in classifica e una rosa che sembra poter essere più competitiva.

Torino la Primavera a Orbassano sta costruendo la sua stagione — A favorire i granata c'è poi il fattore campo. In casa i risultati della Primavera del Toro sono strepitosi: zero sconfitte, ma soprattutto i ragazzi di Scurto sono reduci da 6 vittorie consecutive (considerando anche la Coppa Italia). Insomma, il Mazzola di Orbassano è il fortino granata. Il bottino poteva essere ancora più importante se a inizio stagione la squadra non avesse avuto problemi nel difendere i risultati, visto che contro Sassuolo e Roma Dellavalle e compagni furono rimontati a gara in corso. Ora c'è da capire se il Toro riuscirà a confermarsi così perfetto in casa come nell'ultimo periodo del 2023. Le partite post sosta per le Nazionali d'altronde rappresentano un punto interrogativo e questo rende ancora più incerto il derby.

Primavera, Torino-Juventus: un derby importante anche per la classifica — Entrambe le squadre, poi, arriveranno alla gara con la necessità di vincere per le rispettive classifiche. Il Toro è a -3 dal secondo posto occupato dalla Lazio e quindi hanno la possibilità di rimanere nel gruppo di testa. Ovviamente la squadra di Scurto ha bisogno di conferme per poter capire se può effettivamente sognare i playoff o anche il titolo. Dall'altra parte c'è una Juventus più attardata in classifica con 21 punti (5 in meno del Toro) e addirittura una sola vittoria nelle ultime 5 gare in campionato. Perdere ancora per i bianconeri potrebbe costare tanto per i sogni futuri.

