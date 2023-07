Torino Primavera, ecco il calendario della stagione 2023/2024

Tramite comunicato ufficiale, la Lega Serie A ha annunciato il calendario del campionato Primavera per la stagione 2023-2024. I ragazzi di Giuseppe Scurto faranno l'esordio a Genova contro il Genoa il 26 agosto, mentre alla seconda giornata è prevista la prima casalinga contro il Sassuolo. Per il derby con la Juventus bisognerà aspettare il 6 gennaio per l'andata e il 27 aprile per il ritorno. Di seguito il calendario del Torino.