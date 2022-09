Torino Primavera, granata promossi dopo il primo tour de force: ora la continuità

La Primavera del Torino supera il primo tour de force della stagione restando imbattuto

Irene Nicola

Il primo tour de force della stagione si chiude per il Torino con 10 punti. Tre vittorie e un pareggio contro avversari del calibro di Cagliari, Atalanta, Inter e Roma. Tutti avversari di livello contro cui non era facile misurarsi, a maggior ragione all'inizio di un nuovo ciclo. La Roma è stato indubbiamente la contendente più probante fin qui. La gara si è chiusa sull'1-1, che può stare stretto ai giallorossi in superiorità numerica e prezioso invece per un Toro costretto a limitare i danni dopo il rosso ad Anton.

Torino Primavera, avvio ottimo e inaspettato: i riscontri dopo il tour de force

Ora i big match sono finiti, alla prossima giornata i granata affronteranno il Cesena e successivamente potranno recuperare le forze dopo la sosta. Si può tracciare quindi un primo bilancio, che parla di un Torino totalmente inaspettato. La classifica parla da sé e vede i granata terzi per differenza punti ma con gli stessi punti di Juventus e Bologna che li precedono. In più la squadra di Scurto resta imbattuta, dopo partite difficilissime: le trasferte contro Cagliari, Atalanta e Roma arrivano su tre dei campi più ostici della categoria, l'unica partita casalinga contro l'Inter aveva sempre un alto tasso di difficoltà. Il Torino si è messo quindi alle spalle match difficili, riuscendo a non perdere mai e fermandosi sul pari in una sola occasione.

Torino Primavera, ottima gestione delle forze da parte di Scurto

I risultati sono quindi ottimi, così come ottima è la gestione delle forze. Il Torino non è ancora al top a livello di condizione atletica, aspetto su cui Scurto e lo staff stanno lavorando molto fin dal precampionato. Nonostante questo, si sta facendo apprezzare. In quest'ottica può ancora migliorare Gineitis, che con la Roma è stato decisivo segnando il gol valso poi un punto. Tra chi non è ancora al massimo c'è anche Dell'Aquila, che avrà bisogno di tempo per tornare al top della condizione dopo la pubalgia ma fin qui ha ben figurato. I granata sono quindi una squadra che non ha ancora espresso il 100% del suo potenziale, ma che ha già ottenuto risultati importanti. Ciò da valore e forza alla Primavera di Scurto e morale alla squadra, a cui ora spetta il compito di dare continuità a quanto di buono fatto vedere fin qui.