Torino Primavera, i granata rinascono dopo la crisi e tornano in vetta

La squadra di Scurto sta invertendo prepotentemente la rotta. I granata stanno appunto affrontando una nuova rinascita, come era già successo una volta in questa stagione. Una situazione molto simile era infatti capitata dopo il derby perso malamente contro la Juventus. Lì si era aperta una crisi: tre sconfitte e un pareggio in quattro gare e certezze messe alla prova nel giro di 20 giorni. Ma il Toro si rialzò e dopo quei 20 giorni ha macinato punti nelle 7 giornate successive andando sempre e solo a vincere. La seconda crisi granata è stata quasi identica: 1 punto in 4 partite e 15 giorni di spaesamento. Il gruppo e lo staff hanno continuato a lavorare in sintonia e anche questa volta i granata hanno saputo ritrovare stabilità in fretta. I due successi maturati contro due squadre storicamente ostiche come Cagliari e Atalanta lo dimostrano.

Torino Primavera, sei punti nel doppio confronto con l'Atalanta

L'Atalanta ha spesso dato filo da torcere ai granata. Quest'anno la Dea è invischiata nella zona playout, più per forte discontinuità che per valori in campo. Resta una squadra insidiosa, ma dal doppio confronto in campionato il Torino ha strappato e portato a casa sei punti: non era mai successo negli anni 2000. Tante le indicazioni positive arrivate dalla gara contro la Dea. Passador, reduce da alcune prestazioni più o meno altalenanti, è stato impeccabile e ha mantenuto la porta inviolata mostrando ancora le sue qualità. Poi sono arrivate le ennesime conferme da parte di Ciammaglichella, ancora decisivo con la rete valsa i tre punti e con una prestazione di carattere. Aaron è un ragazzo importante per questa Primavera, è cresciuto nel Toro ed è tra i talenti più in vista della sua generazione: per Scurto è una risorsa, Juric continua ad attenzionarlo.