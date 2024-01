Torino Primavera, il girone d’andata si chiude con il Milan: caccia al secondo posto

Ultima gara del girone d'andata per il Torino Primavera. I granata, reduci dal successo nel derby con la Juventus e dalla rivincita contro l'Inter valsa l'accesso in semifinale di Primavera Tim Cup, chiudono una settimana di fuoco con il terzo big match consecutivo. L'avversario di turno è il Milan, seconda forza del campionato, che ospiterà i granata nella gara in programma domani, domenica 14 gennaio alle ore 13.

Torino Primavera, a Milano per tentare l'assalto al secondo posto e migliorare il rendimento in trasferta

Nell'ultimo mese e mezzo la Primavera granata ha viaggiato con un passo quasi infallibile. La squadra di Scurto ha sette risultati utili all'attivo, non perde da due mesi tra campionato e coppa, e ha saputo sfruttare al meglio le gare a Orbassano confermando l'imbattibilità al Mazzola. Il Toro arriva così a Milano con 29 punti all'attivo e con un punto solo di ritardo rispetto al Milan secondo. Lo scontro diretto sarà quindi un'occasione importante e concreta per tentare l'assalto al secondo posto dei rossoneri. Servirà un Toro ancora attento e capace di capitalizzare la prestazione, aspetto che soprattutto in trasferta è ancora da migliorare come affermato anche dallo stesso Scurto dopo l'Inter (9 punti conquistati fuori da Orbassano contro i 20 in casa). I granata infatti non vincono in trasferta dal 29 ottobre, dal 3-2 contro il Frosinone; poi è arrivato il ko con la Lazio e i pareggi con Atalanta e Verona. Contro il Milan l'obiettivo è iniziare a invertire il trend.