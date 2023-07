Torino Primavera, il rinnovo di Scurto e la continuità dopo l’ottima annata

La notizia migliore per il Torino, poi, è che ora - dopo annate complicate e altalenanti - ha trovato continuità. Una continuità che mancava dal Coppitelli I, quando per anni il tecnico guidò con successo la Primavera. Lo stesso Coppitelli che la scorsa stagione aveva riportato un po' di tranquillità in una Primavera da due stagioni sotto tono. Scurto così ha ereditato una situazione migliore, con alcuni ragazzi che avevano già impostato il loro percorso di crescita. Tra questi proprio quel Gineitis che ora aspetta compagnia in prima squadra da suoi ex compagni.