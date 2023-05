Torino Primavera, vince la Fiorentina: il 2° posto si decide negli ultimi 90′

Torino Primavera, l'ultimo atto sarà decisivo

Torino e Fiorentina giocheranno l'ultima gara in contemporanea, sabato 27 maggio alle 13, rispettivamente contro Empoli e Juventus. Per stare tranquilla la Primavera di Scurto dovrà cercare la vittoria, così da non dover essere costretta a far calcoli a gara in corso. Ma ci sono anche altri risultati che garantirebbero il secondo posto al Torino, considerando anche che qualora le due squadre arrivassero a pari merito i granata sarebbero secondi in virtù dello score degli scontri diretti, vinti da Scurto sia a Vercelli che a Sesto Fiorentino. Se il Torino non andasse oltre al pari contro l'Empoli, resterebbe infatti davanti alla Fiorentina se contemporaneamente la Viola pareggiasse o perdesse contro la Juventus. Se il Torino invece venisse sconfitto dall'Empoli resterebbe secondo solo in caso di contemporanea sconfitta della Fiorentina contro la Juventus.