Torino Primavera, il tabellone definitivo di mercato e la nuova rosa

Si chiude anche il mercato della Primavera, il secondo sotto la gestione del responsabile delle giovanili Ruggero Ludergnani. E' stata una sessione estiva oculata, con acquisti mirati a rinforzare una base solida di 2004 (Caccavo, Gineitis e Dellavalle hanno già un anno di Primavera alle spalle, con Antonino Asta hanno invece lavorato Ansah, D'Agostino, Rettore, Bura, Antolini e Vaiarelli). In porta è arrivato Passador, già titolare, e insieme a lui Hennaux, entrambi a titolo definitivo. In difesa il promettente terzino destra Dembele ed è stato confermato Wade dalla scorsa stagione. Quattro gli innesti a centrocampo: Ruszel dal Cincinnati, Weidmann dal PSG, Ruiz dal Villarreal e Marchioro dalla Spal (quest'ultimo acquisto definito nell'ambito del prestito di Rauti ai ferraresi). Il maggior numero di acquisti si registra in attacco con gli innesti di Dell'Aquila (definito già a gennaio nel trasferimento di Seck a Torino), Jurgens, laureatosi campione d'Italia con la Primavera dell'Inter, Corona (in prestito dal Palermo) e Savva, ex Olimpiakos Nikosia. Da sottolineare c'è che tutti questi giocatori sono arrivati a titolo definitivo, ad eccezione appunto di Corona.