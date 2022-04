Torino Primavera, in salita la corsa playoff: sesto posto distante 5 punti

Al termine della 28esima giornata aumentano i rimpianti del Toro, che avrebbe potuto compiere un primo passo verso il sesto posto

IL TURNO - A conti fatti e a 28esima giornata conclusa, la sconfitta con il Cagliari aumenta sicuramente e non di poco i rimpianti dei granata per quello che avrebbe potuto essere ma non è stato. Tutte le dirette avversarie del Toro per il sesto posto hanno perso. Unica eccezione la Juventus, che si è portata al quinto sorpassando la Fiorentina. La Viola è stata sconfitta a sorpresa dal Lecce. La Sampdoria è caduta con la Roma capolista, mentre il Sassuolo ha avuto la peggio - anche qui più a sorpresa sulla carta - con il Bologna. Tra le prime tre, l'Inter ha raccolto solo un pari con un Napoli in lotta salvezza. Se il Torino avesse vinto avrebbe ora solo 2 lunghezze da recuperare alla Fiorentina, se avesse strappato un punto la distanza sarebbe di 3.