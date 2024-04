Torino Primavera, la corsa ai playoff: calendari a confronto con le concorrenti

Il cammino dei granata sarà complesso, così come quello di Lazio e Atalanta. Attenzione allo scontro diretto all'ultima giornata contro il Milan

Roberto Ugliono Caporedattore settore giovanile 18 aprile - 17:30

Sulla carta il cammino nelle ultime giornate del Primavera 1 per il Torino di Scurto non è complicatissimo, ma i granata sono chiamati a recuperare sulle avversarie, visto che è attualmente settimo e quindi fuori dai playoff. Guardando alle concorrenti, però, solamente la Lazio ha un calendario più complicato, ma ha anche un diverso margine di vantaggio dalla squadra di Dellavalle e compagni. Poco cambia per i granata, perché in questo momento sono chiamati a vincere tutte le gare per sperare di rientrare nei playoff.

Torino Primavera, la corsa ai playoff: il calendario dei granata — Partiamo dalle insidie che dovrà affrontare il Toro. Il punto di partenza è chiaramente lo stato di forma attuale, perché la squadra di Scurto sembra in difficoltà - soprattutto mentalmente - dopo la sconfitta di Coppa Italia contro la Fiorentina. I granata, però, già da questa domenica dovranno provare a ritrovarsi. A Torino arriva il fanalino di coda Frosinone e per i ragazzi di Scurto sarà sicuramente la partita da vincere. Poi i granata avranno il derby a Vinovo, la Samp in casa, il Bologna in Emilia e all'ultima lo scontro diretto con il Milan al Valentino Mazzola di Orbassano. Probabilmente proprio la gara contro i rossoneri potrà essere la sfida dentro o fuori, ma il Toro dovrà essere bravo ad arrivare a quella partita con ancora la possibilità di giocarsi il passaggio ai playoff. Di sicuro non è impossibile, ma attenzione alle due trasferte (quella contro la Juve e quella contro il Bologna), perché saranno partite decisamente molto complicate.

Torino Primavera, la corsa ai playoff: il calendario delle rivali — Passando alle altre squadre in corsa per i playoff, la squadra più in forma è l'Atalanta, che però ha un cammino complicato davanti a sé: la Juve in casa, la Lazio in trasferta e all'ultima l'Inter a Milano. Insomma la Dea dovrà confermarsi in questo finale di campionato. Di sicuro lo scontro diretto con la Lazio potrà cambiare un po' gli equilibri. A proposito dei biancocelesti, forse proprio la squadra della Capitale è quella che potrebbe andare più in difficoltà, perché - tolto il Monza - le altre partite saranno tutte complicate: il derby con la Roma e l'Inter sono i due big match che potrebbero anche far perdere punti alla Lazio. Discorso diverso per Milan e Sassuolo (le due squadre più vicine al Toro in classifica). I rossoneri hanno un cammino sulla carta agibile, mentre i neroverdi - che questo weekend sfideranno la Roma - avranno nelle ultime 4 giornate partite sicuramente complesse, ma alla portata. La sfortuna del Toro è questa: le squadre più vicine in classifica sono anche quelle che potrebbero fare meno passi falsi. Ciò non cambia la solfa: i granata devono provare a vincere tutte le gare.

SQUADRA - PUNTI 30° GIORNATA 31° GIORNATA 32° GIORNATA 33° GIORNATA 34° GIORNATA LAZIO 53 PT Vs Monza Vs ATALANTA Vs Roma Vs INTER Vs Empoli ATALANTA 52 PT Vs JUVENTUS Vs Lazio Vs Bologna Vs HELLAS VERONA Vs Inter MILAN 46 PT Vs Bologna Vs MONZA Vs Lecce Vs FROSINONE Vs Torino SASSUOLO 45 PT Vs Roma Vs BOLOGNA Vs Empoli VS FIORENTINA Vs Genoa TORINO 45 PT Vs FROSINONE Vs Juventus Vs SAMPDORIA VS Bologna Vs MILAN

* In maiuscolo le partite in casa, in minuscolo le partite in trasferta

