Torino Primavera, la probabile formazione contro l’Atalanta: ipotesi Cancello

Coppitelli potrebbe schierare due 2003 dal primo minuto: Savini e La Marca. Il secondo è in ballottaggio con Oviszach

Alle 12.30 la Primavera del Torino di Federico Coppitelli ospiterà al Bertolotti di Volpiano l'Atalanta . Una partita complessa, ma non impossibile per i granata, che hanno bisogno di punti per tornare in corsa per la salvezza. Coppitelli per la formazione da schierare dal primo minuto potrebbe avere più di qualche grattacapo.

LE POSSIBILI SCELTE - Il primo dubbio sarà il modulo, ovvero se dare continuità al 4-3-1-2 o puntare su un 4-4-2 con due esterni offensivi. La seconda opzione dovrebbe essere quella definitiva. In difesa le scelte sono quasi scontate. Portanova dovrebbe essere confermato terzino destro (dove sta facendo bene) e in mezzo la coppia Spina-Celesia. La novità potrebbe essere sulla sinistra, dove Greco potrebbe partire come terzino. A centrocampo dovrebbe essere confermato da titolare il 2003 Giorgio Savini e potrebbe trovare dal primo minuto anche un suo compagno di Under 18: Mattia La Marca. Il fantasista ed esterno sinistro si gioca un posto da titolare con Oviszach sulla corsia di sinistra. A completare il pacchetto di centrocampisti ci saranno Kryeziu in mezzo e Lovaglio a destra. In avanti dovrebbe essere proposto il tandem Vianni-Cancello. In caso di 4-3-1-2 sarebbe il primo a perdere il posto a favore di Continella.