Torino Primavera, la vittoria contro il Lecce è un segnale di rinascita

Primavera, la vittoria sul Lecce una spinta per puntare alla continuità

La vittoria contro il Lecce è anche la prima raccolta tra le mura amiche di Orbassano. In una gara che ha messo in luce sia il gruppo che i singoli. Uno in particolare ha mostrato un particolare feeling con la nuova casa granata: Padula. L'attaccante ex Roma si era sbloccato proprio contro i giallorossi e ieri con il Lecce ha portato a casa la doppietta personale. Conferme sono arrivate anche dalla vecchia guardia e segnali incoraggianti da chi si sta ambientando. Ora c'è la sosta anche per la Primavera, un'occasione per lavorare ancora sul gruppo e per trarre energie in vista del proseguo del campionato. L'obiettivo è far sì che la rinascita contro il Lecce possa essere il primo passo verso la continuità.