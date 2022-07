Torino Primavera, le tappe del precampionato: esordio di Scurto al Mamma Cairo

Dopo due anni di assenza causa Covid, torna il Trofeo Mamma Cairo. Un appuntamento storico per la Primavera del Torino che per anni ha segnato il precampionato della massima categoria giovanile granata. Dal 5 al 6 agosto tra i campi di Quattordio e di Asti tornerà la manifestazione in onore della Signora Maria Giulia Castelli Cairo con una novità. Storicamente al torneo hanno preso parte Juventus, Milan e Inter, ma quest'anno non ci saranno i nerazzurri e al loro posto ci sarà l'Atalanta. Grande curiosità anche in casa granata per la prima uscita della nuova Primavera targata Giuseppe Scurto. L'allenatore inizierà il ritiro a breve con la sua squadra e avrà tempo fino alla prima settimana di agosto per prepararsi al primo incontro stagionale. Un'occasione per iniziare a farsi conoscere dalla nuova piazza e per provare a iniziare al meglio la sua prima stagione in granata.