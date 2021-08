Torino Primavera, l’esordio sarà il 29 agosto contro la Roma

Ancora da ufficializzare il campo di casa, che alle 11 di mattina ospiterà l'esordio dei granata

La Primavera del Torino esordirà in casa nel prossimo campionato il 29 agosto alle 11. L'avversario, come già reso noto quando è stato diramato il calendario, è la Roma di Alberto De Rossi. Di certo una prima molto complicata, ma allo stesso tempo affascinante per i granata che sin da subito potranno confrontarsi contro una big del campionato. La squadra di Federico Coppitelli al momento si sta preparando per farsi trovare pronta per la stagione nel ritiro di Biella, dove alla prima amichevole hanno vinto per 2-1 con il Ponderano.