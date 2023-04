Torino Primavera, maxi squalifiche a Weidmann dopo l’espulsione contro il Napoli

L’ex PSG punito per la sua reazione: colpo pesante per i granata che nelle prossime 5 sfide avranno 4 scontri diretti

Maxi squalifica per Daouda Weidmann dopo la rissa con Boni nell’ultima sfida del campionato Primavera tra Napoli e Torino. Il centrocampista granata dovrà stare fermo per cinque giornate, mentre il centrocampista partenopeo per tre. Una differenza dovuta probabilmente al fatto che tutto è nato dalla reazione proprio dell’ex PSG. Weidmann, infatti, dopo aver subito fallo si era rialzato e aveva spintonato l’avversario. In queste situazioni il giudice sportivo del campionato Primavera è spesso molto severo e negli ultimi anni ogni gesto aggressivo è stato punito duramente. La squalifica sarà molto pesante anche per la squadra di Scurto, perché nelle prossime cinque giornate i granata avranno 4 scontri diretti: il primo questo venerdì contro il Sassuolo, poi sfiderà Lecce, Frosinone e Fiorentina (in mezzo ci sarà anche la partita contro il Milan).