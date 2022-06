Torino Primavera: Palladino e Scurto, tra permanenza al Monza e addio alla Roma

A quasi una settimana dalla separazione con Federico Coppitelli, il Torino continua la ricerca dell'allenatore per la Primavera del futuro. Ruggero Ludergnani sul suo taccuino ha diversi nomi, ma le situazioni sono ancora in divenire. La priorità è sempre stata la strada che porterebbe a Raffaele Palladino, ex compagno ed ex giocatore di Ivan Juric che ha fatto benissimo con la Primavera del Monza al suo esordio in categoria. Il secondo nome (che torna spesso) è quello di Giuseppe Scurto, ex Spal e quest'anno all'Under 18 della Roma. La terza via porterebbe invece alla promozione di Antonino Asta per farlo tornare dopo tanti anni sulla panchina della Primavera.