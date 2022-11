Torino Primavera, per finire bene serve una prova di forza contro la Fiorentina

A Vercelli arriva la Fiorentina, con gli stessi punti in classifica del Torino: granata in cerca di successo per consolidare la propria posizione in zona playoff

Roberto Ugliono

Il finale di 2022 è arrivato e per chiudere in bellezza la Primavera del Torino è chiamata a una prova di spessore. I granata saranno impegnati domani, sabato 12 novembre, nel big match contro la Fiorentina, in programma al Silvio Piola di Vercelli alle ore 11. Le due squadre arrivano appaiate alla gara, con 20 punti all'attivo. La Viola è sempre stata un avversario ostico per i granata negli ultimi anni e in questo avvio ha dimostrato le sue qualità. Servirà quindi una prova di forza per chiudere l'anno in bellezza. Con una vittoria il Torino si regalerebbe il sorpasso alla Fiorentina e consoliderebbe la propria posizione all'interno della zona playoff.

Primavera, il Torino sfida la Viola per lanciarsi definitivamente in campionato — Il Torino va a caccia di un successo contro una delle prime cinque della classe. I granata non sono ancora riuscire a battere una delle cinque squadre che lo precedono. Nella gara con la Roma capolista il Torino ha ottenuto un pareggio, mentre nel derby con la Juventus e nel match contro il Sassuolo sono arrivate due sconfitte. Il Torino è cresciuto in questi mesi e lo ha dimostrato rilanciandosi dopo una serie di risultati non positivi. Non ha ancora battuto al momento una delle prime cinque della classe, ma allo stesso tempo ha ottenuto successi di prestigio. L'ultimo in ordine di tempo è quello contro il Milan, ma ottime erano state le impressioni anche su campi ostici come quello di Cagliari o nelle vittorie contro Inter e Atalanta, pur considerando le difficoltà di entrambe in questo avvio di campionato.

Ora, la Primavera di Scurto guarda oltre, mettendo nel mirino la Fiorentina. Il primo successo contro una delle big può servire ai granata per lanciarsi definitivamente in campionato e consolidare la propria posizione in classifica. In ballo c'è il quinto posto in solitaria, ma i granata potrebbero scalare fino al terzo, in base all'esito di Atalanta-Sassuolo e Verona-Frosinone. Servirà una prova di forza, per ottenere ulteriori consapevolezze prima della sosta e affrontare poi il 2023 alla ripresa con un'ulteriore iniezione di fiducia.