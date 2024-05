I granata con la sconfitta di Bologna sono scivolati al settimo posto con mille attenuanti

Roberto Ugliono Caporedattore settore giovanile 13 maggio - 20:00

Con quattro giocatori in prima squadra e due anche decisivi, la Primavera del Torino ha perso in casa del Bologna in rimonta. Una sconfitta che pesa ai fini della classifica, perché obbliga il gruppo di Scurto a vincere tassativamente contro il Milan per centrare i playoff. Ci sono dunque tante attenuanti e viene difficile criticare la squadra, a maggior ragione in un weekend in cui proprio due elementi importantissimi della Primavera sono risultati fondamentali per la vittoria della prima squadra.

Torino Primavera, per i playoff sarà decisiva contro il Milan — Piuttosto si può parlare dei rimpianti, dei punti persi per strada tra inizio campionato e questo periodo finale. Le squalifiche post derby di ritorno hanno obbligato Scurto a giocare con una rosa rimaneggiata contro la Samp e poi è arrivata una sconfitta caratterizzata da episodi. La certezza è che senza alcuni punti di riferimento e con altri ragazzi ancora da recuperare al 100% il Toro dell'ultimo periodo non sia il vero Toro. Contro la Samp la squadra ha creato pochissimo, in controtendenza rispetto allo storico di una stagione in cui i granata hanno sempre impegnato e tanto le retroguardie avversarie. Contro il Bologna il rigore sbagliato è forse l'unico vero rimpianto, perché i felsinei hanno saputo tenere bene il campo e messo in difficoltà il Toro anche in zona offensiva.

Domenica contro il Milan sarà quindi una finale, ma i rossoneri avranno due risultati su tre a disposizione, mentre i granata sono chiamati a vincere. La squadra di Scurto meriterebbe i playoff e l'ha dimostrato per larghi tratti della stagione. Il periodo di difficoltà dalla finale di Coppa Italia persa in poi però sta pesando e tanto sull'annata. Adesso la squadra deve fare cerchio, compattarsi e dare tutto per vincere contro i rossoneri. Proprio come un anno fa all'ultima giornata arrivò la vittoria contro l'Empoli che garantì il secondo posto, ora il Toro ha una sfida decisiva all'ultimo atto. Questa volta sarà da dentro o fuori e chissà che anche gli spalti del Valentino Mazzola di Orbassano non possano riempirsi di tifosi per spingere la squadra a un'impresa. Dall'altra parte ci sarà una squadra fresca di finale di Youth League, quindi una molto molto complicata da affrontare.

