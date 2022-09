Torino Primavera, prima il Cesena e poi la sosta: prova di maturità per i granata

La Primavera granata affronta il Cesena nell'ultima gara prima della sosta: un match per dimostrare maturità

Irene Nicola

Una prova diversa, rispetto a quelle affrontate finora, attende il Torino Primavera. I granata, reduci da un filotto di big match, si scontreranno contro il Cesena, una squadra sulla carta inferiore, e quindi per la prima volta iniziano una gara con l'imperativo categorico di vincere, senza lasciare punti per strada. Per questo il match di domenica - ore 15:00, Stadio Silvio Piola di Vercelli - non sarà da sottovalutare.

Torino Primavera, prova di maturità contro il Cesena

Il Torino di Scurto sarà chiamato a fare la voce grossa contro il Cesena e a dimostrare la propria superiorità. La classifica al momento parla di un divario di 7 punti, con la formazione romagnola che ha raccolto i primi tre contro il Lecce nell'ultima giornata e che quindi arriverà a Vercelli con il morale alto. Ma i pronostici della vigilia non sempre si avverano, specie in un campionato complesso come quello Primavera, dove le insidie possono presentarsi con ogni avversario. Per questo la sfida si prospetta come una prova di maturità per i granata, che non affrontano il Cesena dalla stagione 2013-2014, dai tempi di Aramu, Gyasi e Sparoncello in Primavera. L'augurio di Scurto è che si possa ripetere il dato di quel campionato, con un en plein di vittorie tra casa e trasferta.

Torino Primavera, obiettivo chiudere bene prima della sosta

Dopo una partenza sorprendente e quasi perfetta ai punti, il Torino deve puntare quindi a chiudere bene il primo ciclo di partite della stagione. Dopo il Cesena ci sarà infatti la prima sosta per le Nazionali, a cui seguirà il primo atteso derby dell'anno. Sarebbe un peccato per i granata, privi dello squalificato Anton, arrivare al riposo con l'amaro in bocca. Un risultato positivo darebbe ulteriore carica alla squadra di Scurto, che dopo il Cesena avrà modo e tempo di rifiatare e risistemarsi dal punto di vista fisico e atletico, crescere dal punto di visto tattico e lavorare sull'amalgama tra gli elementi in rosa. Prima però l'ultima fatica, con un Cesena a caccia di punti.