Torino Primavera, primo atto con la Lazio verso la finale di Coppa Italia

Domani la gara d'andata della semifinale di Primavera Tim Cup

Irene Nicola Redattore

A distanza di cinque lunghi anni, il Torino Primavera torna in campo per conquistare l'accesso alla finale di Primavera Tim Cup. Il destino dei granata di Scurto verrà deciso in due tranches, nelle gare d'andata e ritorno contro la Lazio. Domani, mercoledì 31 gennaio alle ore 14, verrà scritta la prima parte di questo destino con il Toro che si presenterà a Formello in casa biancoceleste per indirizzare il cammino verso la finale in attesa del ritorno di Orbassano.

Primavera, Torino in semifinale di Coppa Italia dopo cinque anni — Spesso Scurto ha ribadito, nei due anni a Torino, di tenere molto alla Coppa Italia. Lo ha affermato anche più recentemente Ludergnani, dando la carica in vista dei due appuntamenti della semifinale. Nelle menti granata c'è ancora l'eliminazione della scorsa edizione per mano del Genoa, particolarmente bruciante perché il Grifone aveva avuto la meglio ai quarti con un'inattesa rimonta. Ora con la Lazio, il Toro può cercare la propria rivincita e il pass per la prima finale dopo le due consecutive raggiunte nell'edizione 2017-2018 e 2018-2019 sotto la guida di Coppitelli. La prima edizione poi il Toro la vinse, alzando al cielo il 6 aprile 2018 l'ottava Coppa Italia Primavera della storia granata trionfando sul Milan.

Primavera, Torino a Roma per indirizzare la semifinale nell'ostica casa biancoceleste — La Primavera di Scurto vuole provare quelle emozioni e e si presenterà agguerrita a Formello, pur contando ancora su numerose assenze. Il gruppo è maturato molto nel corso dei mesi, lo dimostrano le prestazioni in primis e i risultati che di pari passo sono seguiti. Ora il Toro vuole sognare e mettersi alla prova con ambizioni sempre più alte. La Lazio è un'avversaria ostica, lo ha già dimostrato in campionato dove concorre per gli stessi obiettivi del Toro. I biancocelesti inoltre negli ultimi anni hanno sempre fatto faticare i granata tra le mura di Formello, come nell'ultima di campionato dove il Toro è uscito sconfitto per 2-0. Domani i granata cercheranno la rivincita nella consapevolezza che espugnare Formello vorrebbe dire avere mezzo piede in finale.

