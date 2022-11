Torino Primavera, riaperta la striscia positiva: ora la Coppa Italia per sognare

Una rimonta di carattere per certificare il buon momento, adesso la Primavera del Torino mette nel mirino le ultime due partite dell’anno. Prima della pausa per il Mondiale, i granata dovevano ritrovarsi e l’hanno fatto. La prima dimostrazione era già arrivata contro il Milan, ma sabato con il Lecce sembrava essersi già spezzato qualcosa. 45 minuti da dimenticare capitano e sono più che perdonati se - come poi è successo - c’è una reazione. Contro i salentini nella ripresa si è visto un Torino con voglia e determinazione, in grado di saper essere più forte degli episodi.

Torino Primavera, dopo il Lecce la Coppa Italia per chiudere bene l’anno

Martedì 8 torna l’appuntamento con la Coppa Italia, la penultima partita prima della fine del 2022. Contro la Cremonese sarà un altro test importante, non tanto per il tasso di difficoltà, ma perché sarà una duplice occasione per i granata. L’avversario è inferiore alla squadra di Scurto che dovrà quindi nuovamente imporre il proprio gioco e poi dare continuità alla striscia positiva aperta proprio in Coppa Italia contro il Como. Poi sarà la volta della Fiorentina. Prima però i granata devono essere bravi a ricaricare le batterie dopo la trasferta di Lecce e a resettare l’entusiasmo. Piedi per terra e voglia di continuare devono essere gli stati mentali nelle teste dei ragazzi di Scurto. La Cremonese è la penultima partita, manca poco al riposo dopo il tour de force. Il Toro può chiudere in bellezza.