Torino Primavera: Scurto abbatte subito un tabù, i granata possono crescere

A Scurto poi mancano ancora dei profili che in futuro gli torneranno molto comodi. Aaron Ciammaglichella è ancora ai box per l'operazione alla spalla, Gvidas Gineitis ha bisogno di tempo per tornare al 100% e Francesco Dell'Aquila è appena rientrato in campo. Proprio quest'ultimo nei pochi minuti a sua disposizione ha fatto vedere di poter essere quel fantasista che farebbe brillare la squadra di Scurto tra gol, dribbling e assist. Pian piano il gruppo è sempre più al completo insomma e per questo il potenziale su cui lavorare c'è. La sensazione è che con il tempo questa squadra inizierà a girare a ritmi sempre più elevati. Non solo sotto l'aspetto atletico, ma anche sotto quello tattico. I granata sono apparsi in alcune situazioni ancora macchinosi (come è normale che sia alla prima di campionato) e Scurto ha telecomandato i suoi dalla panchina. Con il tempo gli automatismi verranno e lì potrebbe essere un Toro molto interessante. Intanto l'allenatore e i suoi ragazzi sono partiti bene. Una cosa che non succedeva da sei anni. Nelle ultime 5 stagioni, infatti, i granata avevano sempre iniziato con una sconfitta. L'ultima vittoria all'esordio risale alla prima stagione di Coppitelli sulla panchina del Torino. Chissà che non sia un presagio anche per Scurto.