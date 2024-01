Torino Primavera, Scurto rischia di perdere Ruszel e Dellavalle

Con il Milan, la Primavera granata ha dovuto fare i conti con i forfait di Ruszel e Dellavalle: da valutare le condizioni dei due in vista dei prossimi impegni

Il Torino Primavera torna a casa dalla trasferta di Milano con un punto buono in ottica classifica, ma con alcune recriminazioni per come si è sviluppata la gara e con due tegole da prendere in considerazione, gli infortuni di Marcel Ruszel e Alessandro Dellavalle. Situazioni da monitorare in settimana, visto che domenica i granata dovranno sfidare la Roma in trasferta.

Torino Primavera, Ruszel e Dellavalle costretti al forfait — Nel corso del match, il Toro ha dovuto fare i conti con l'assenza di due dei suoi giocatori più rappresentativi. Il primo a sventolare bandiera bianca è stato Ruszel, già dolorante al flessore della coscia sinistra dopo un contrasto all'8'. Il centrocampista granata, che ha fatto della tenacia e della tigna due delle sue migliori doti, ha provato a restare in campo ma dopo altri 8' si è accasciato a terra in seguito a un lancio lungo ed è stato costretto al cambio. La Primavera ha così perso il giocatore di movimento più impiegato della rosa. Al 20' la seconda pesantissima tegola per il Toro: capitan Dellavalle avverte un fastidio, al primo impatto parso muscolare, e lascia il campo. Così anche la difesa ha perso il suo leader e giocatore più esperto, che nel postpartita su Instagram ha pubblicato un post in cui afferma: "Dispiace per l'infortunio, tornerò presto". Nonostante i due forfait i granata hanno saputo ricompattarsi con maturità restando sempre in partita.

Torino Primavera, condizioni da valutare per Ruszel e Dellavalle — Naturalmente, le condizioni di Ruszel e Dellavalle verranno sottoposte a ulteriori accertamenti per determinare l'entità dei rispettivi infortuni e i conseguenti tempi di recupero. Scurto spera di riavere entrambi al più presto perché sono giocatori fondamentali per il Torino e perché le sfide che si prospettano ai granata tra campionato e Coppa Italia saranno tutte impegnative. Intanto andrà stabilito se Ruszel e Dellavalle potranno già essere arruolati contro la Roma domenica. Nel caso in cui la necessità o la prudenza impedisse questo scenario, la speranza è riaverli per il filotto di gare con Inter, Sassuolo e Lazio (da affrontare quest'ultima sia in Coppa Italia che in campionato).

