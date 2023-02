Torino Primavera, sfida all’Atalanta per trovare continuità

Il Torino ha ripreso fiato con il successo sui sardi, ma non può adagiarsi sui ritrovati tre punti. La continuità premia e i granata la devono ancora ritrovare. Il rendimento è stato altalenante nell'ultimo mese e ora serve ripartire dopo il primo passo. Il gruppo ha continuato a lavorare bene, anche nella difficoltà, e sulle ali dell'entusiasmo va in cerca di conferme. Potrà farlo stando attendo e guardando comunque a una classifica che non lascia tranquillo nessuno, nemmeno nelle zone alte. Il Torino è secondo e a 2 punti dalla vetta, ma allo stesso tempo in caso di sconfitta potrebbe ritrovarsi fuori dalla zona playoff nel giro di un turno.

Torino Primavera, Atalanta altalenante ma insidiosa

A Vercelli arriverà l'Atalanta, una squadra che fin qui ha avuto un percorso costellato di alti e bassi. Se per il Torino gennaio è stato il mese peggiore, la Dea ha invece faticato in questo inizio di febbraio raccogliendo un punto solo in tre partite. L'Atalanta è addirittura 14esima in campionato, appena sopra la zona playout e cerca di allungare il passo dalle dirette concorrenti. Eppure nonostante una posizione in graduatoria meno felice rispetto ai granata secondi, ha saputo portare a casa i tre punti contro Frosinone, Sassuolo e Fiorentina, tutte squadre in lotta con il Toro per le zone più alte della classifica. All'andata il match fu aperto e a prevalere fu la squadra di Scurto per 3-2, i granata proveranno a ripetersi anche al ritorno.