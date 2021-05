Torino Primavera, si apre una settimana per alleggerire il peso della classifica

Contro il Cagliari i granata hanno dimostrato che limando gli errori i punti possono arrivare

Quella contro il Cagliari è stata forse una delle partite più difficili affrontate dalla Primavera del Torino targata Coppitelli. Certamente i valori tecnici di Roma, Inter e Milan erano decisamente superiori, ma i sardi sono una squadra costruita negli anni e che si conosce, per questo ribaltare o pareggiare la sfida è stato particolarmente difficile. Eppure qualcosa in più i granata avrebbero potuto fare.

ERRORI - A partire dal gol subito, decisamente evitabile. Lasciare spazio e campo a un giocatore avversario che con libertà può andare a segnare è uno di quegli errori che questa squadra commette e su cui Coppitelli sta lavorando. La squadra pecca di esperienza e in alcuni frangenti esce fuori tutto. Il lavoro del tecnico romano sta portando a limare questi momenti e infatti sono sempre più limitati. Difficile poter cambiare volto a una squadra in breve tempo, ma Coppitelli ha già fatto passi avanti da gigante. Contro il Cagliari, però, è stato fatto un passo indietro dal punto di vista della creazione di occasioni da gol (anche e forse soprattutto per merito dei rossoblù). Greco e compagni sono apparsi in grande difficoltà contro una squadra chiusa e ben organizzata. Un errore perdonabile, ma che alla fine costa caro.

CLASSIFICA - Un punto avrebbe permesso alla squadra di staccare la Lazio e andare a -4 dalla Fiorentina, avversaria dei granata proprio dopo il turno infrasettimanale. "C’è il peso della classifica che ci fa giocare sempre sotto pressione" ha commentato Coppitelli dopo la partita. Ora il Torino avrà davanti a sé una settimana per alleggerire questo peso. Mercoledì a Volpiano arriverà il Genoa e domenica i granata andranno a Firenze. Due partite sulla carta abbordabili (la seconda è particolarmente difficile). Fare 4 punti in queste due partite potrebbe permettere alla squadra di Coppitelli di togliersi parte del peso accumulato nel tempo. Il playout sono ormai l'unica strada percorribile per la salvezza e l'obiettivo principale dev'essere quello di entrarci. Cosa non impossibile considerando il calo della Lazio nelle ultime partite e la crescita del Torino. Quello che più conta è limare sempre più i piccoli errori. La squadra ha dimostrato da settimane di essere sulla strada giusta. Ora è il momento dello sprint finale. Il Torino deve mettere quanti più punti in cascina possibile, poi alla fine si faranno i conti.