Torino Primavera, si riparte il 26 luglio senza fuoriquota. I primi nomi

La Primavera del Torino è pronta a varare la linea "verde". In attesa di capire quali saranno le novità in arrivo dal mercato, sta per partire la stagione 2021/2022 a poco più di un mese di distanza dalla faticosissima salvezza della corsa stagione. Un'annata che è contrassegnata dall'avvento del nuovo responsabile Ruggero Ludergnani, che ha confermato Federico Coppitelli sulla scorta della grande rimonta fatta dal tecnico romano per la permanenza in Primavera 1. L'allenatore, tra l'altro, ieri era presente a Santa Cristina ad osservare il lavoro della prima squadra, con la quale si allena quel Dennis Stojkovic che potrebbe dargli una mano durante questa annata. Al momento, però, la più grossa novità è che non ci sono giocatori del 2002 in rosa: in molti verranno svincolati, è rimasto solo chi aveva il contratto da professionista come il difensore Celesia (per il quale si parla di un prestito) e il portiere Sava, al momento anch'essi in ritiro con la prima squadra, e altri giocatori da piazzare in uscita come Horvath, Kryeziu e Lovaglio (già ceduto in prestito al Fiorenzuola). Si profila quindi una squadra con pochi fuoriquota e tanti giocatori sotto-leva.