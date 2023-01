Torino Primavera, storie parallele con i grandi: in Coppa Italia trionfano i granata

I ragazzi di Scurto giocano da protagonisti e vincono agli ottavi: una prova che lascia segnali esaltanti

Roberto Ugliono

Storie parallele. Nella giornata in cui il Torino espugna San Siro e si regala l’accesso ai quarti di finale di Coppa Italia, la stessa cosa ha fatto la Primavera contro il Cagliari in Sardegna. La differenza sta nel tasso di difficoltà. Quella di Milano è chiaramente un’impresa sportiva. Quella sarda è comunque una partita che lascia segnali esaltanti. Se il Torino arrivava da favorito alla sfida, non era scontato che ottenesse il passaggio del turno e soprattutto in questo modo.

Torino Primavera, la Coppa Italia lascia segnali esaltanti — I ragazzi di Scurto hanno dominato una partita complicata, perché il Cagliari è una squadra in salute e giocare in Sardegna è difficile. D’altronde quella sarda rimane una delle trasferte più complesse. Il Toro, invece, è riuscito a fare due su due in casa dei rossoblù quest’anno e soprattutto è riuscito a infrangere un tabù degli ultimi anni: l’approdo ai quarti di Coppa. Da sottolineare però è proprio la prestazione. I ragazzi di Scurto arrivavano da una trasferta difficile come quella di Frosinone e non solo non hanno staccato la spina, ma hanno cercato di migliorare ancora.

La sfida ora per i granata è proprio questa. Dare continuità alle vittorie di campionato e coppa per togliersi delle belle soddisfazioni in stagione. Il segnale magari ai granata può arrivare magari proprio dal gol di Adopo. Lui nel 2018 era a San Siro con la Primavera a sollevare la Coppa Italia vinta e ora è decisivo nello stesso stadio con la prima squadra. Storie così si potrebbero ripetere, basta solamente voler arrivare fino in fondo senza pensare di aver già fatto abbastanza.