Torino Primavera, testa al campionato: l’Hellas Verona per cercare il riscatto

Il Torino Primavera torna in campo dopo la finale di Coppa Italia persa. Tempo di all-in sul campionato per centrare le fasi finali

Irene Nicola Redattore 7 aprile 2024 (modifica il 7 aprile 2024 | 21:42)

Dopo la delusione della finale di Coppa Italia persa ai rigori, il Torino Primavera ritorna in sella. Mancano sette giornate alla fine del campionato Primavera 1, si entra nel rettilineo finale per capire chi andrà a giocarsi le possibilità di scudetto. Il Toro è in lizza, ma è ai limiti della zona playoff e deve difenderla. I granata sono chiamati a farlo nel momento più difficile a livello morale, essendo feriti dalla Coppa Italia sfumata. L'amarezza però va trasformata in motivazione e riscatto: è tempo di andare all-in sul campionato.

Torino Primavera, l'Hellas Verona per superare il Sassuolo e difendere la zona playoff — Voltare pagina quindi, a partire da domani - lunedì 8 aprile, ore 16.30 - quando l'Hellas Verona si presenterà allo stadio Mazzola di Orbassano per sfidare la squadra di Scurto. Il Torino è sesto, può guardare in avanti per raggiungere una posizione più stabile in zona playoff ma deve anche guardarsi le spalle. Sopra ai granata c'è il Sassuolo, fermato nell'ultimo turno sul pareggio dal Lecce. Dunque la Primavera di Scurto, avendo solo una lunghezza di ritardo, può tentare il sorpasso. Alle spalle dei granata c'è invece il Milan, con appena 1 punto di distacco, e con il coltello tra i denti in cerca di raggiungere le fasi finali. Anche i rossoneri devono ancora scendere in campo e lo faranno domani alle 18.30, sapendo il risultato del Toro, nella sfida con la Sampdoria che sulla carta è più semplice rispetto al Verona, classifica alla mano. Vietato dunque per Dellavalle e compagni sbagliare, e dare ulteriori motivi al Milan per caricarsi nel tentativo di scalzare dalle prime sei i granata.

Torino Primavera, sfida al Verona per rialzarsi dopo la Coppa — Il Verona è un avversario ostico con cui il Toro dovrà fare i conti. Gli scaligeri, noni in classifica a 7 punti dai granata, possono sfruttare lo scontro di Orbassano per riavvicinarsi alle prime sei e tentare una rincorsa nel finale di stagione. Inoltre, hanno già dato filo da torcere in passato alla squadra di Scurto. All'andata la gara era stata pazza ed era terminata sul 3-3 con rete lampo di Longoni e doppietta di Ciammaglichella, con un sentore finale di incompiuto in casa Toro per non aver raccolto i tre punti. Un conto in sospeso quindi, da saldare al ritorno. Il momento del tutto per tutto è arrivato. Da qui alla fine i granata dovranno ancora affrontare il derby, la Fiorentina e il Milan. Trovare continuità di risultati, tornando subito alla vittoria darebbe uno slancio importante, in classifica e nel morale. Il Toro vuole rialzarsi e riprendere a correre.

Se vuoi approfondire tutte le tematiche sul mondo Torino senza perdere alcun aggiornamento, rimani collegato con Toronews per scoprire tutte le news di giornata sui granata in campionato.