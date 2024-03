Torino Primavera, tra il ritorno dei titolari e la rincorsa al secondo posto

Contro il Genoa quindi servirà ripetersi per confermare quanto fatto vedere contro il Monza in una sfida forse ancora più complessa. Per quanto il Grifone non abbia mai vinto in trasferta nel nuovo anno, i rossoblù stanno facendo bene ultimamente, in particolare risalta il pari con l’Inter capolista. Quindi è chiaro che per i ragazzi di Scurto non sarà una sfida semplice, ma un banco di prova importante per poter certificare ulteriormente la fine della mini crisi di risultati che si era aperta.