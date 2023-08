Torino Primavera, tra ritorni e volti nuovi: ko nel test con l’Asti

Continua la preparazione del Torino Primavera, che nel tardo pomeriggio ha sfidato l'Asti nella terza amichevole del precampionato. Nella gara è arrivato il primo ko per la squadra di Scurto, fin qui imbattuta, per 3-1. La partita è servita per rodare ulteriormente i meccanismi di gioco, integrando chi ha già esperienza in Primavera ai torelli saliti dall'Under 18; inoltre è stata l'occasione per testare alcuni nuovi volti assoluti.

Torino Primavera, i volti del ritiro di Cuneo e dell'amichevole contro l'Asti

Scurto ha provato nuovamente il 4-2-3-1 nell'amichevole contro l'Asti. Il tecnico granata ha ritrovato alcuni dei protagonisti dell'ultima stagione in Primavera, nello specifico Antolini e Ciammaglichella, aggregatisi al gruppo dopo il ritiro di Pinzolo. Entrambi hanno lasciato buone sensazioni dagli spalti, sono in condizione fisica e hanno dato buoni spunti: Antolini ha creato tanto sulla fascia destra, Ciammaglichella è stato invece avanzato sulla trequarti dove si è distinto siglando l'unico gol del Torino, una perla dal limite che si è insaccata dagli undici metri e ha portato la gara momentaneamente sull'1-1. Bene ancora Ruszel in mediana. A inizio secondo tempo Scurto ha dato modo anche ad alcuni ragazzi che si stanno allenando con la Primavera granata di mettersi in mostra in attesa di ufficializzazioni riguardanti il loro futuro. In particolare ha impressionato Ondoa Belinga, provato a destra sulla trequarti ma parso utile anche come laterale per atletismo (ha doti fisiche che ricordano quelle di Dembelé) e caparbietà nel saltare l'uomo. L'altro volto nuovo testato contro l'Asti è stato Mbida, mediano subentrato a Ruszel a metà secondo tempo: ha avuto poco tempo per mettersi in mostra, ma ha cercato di inserirsi subito nei meccanismi di gioco dei granata.