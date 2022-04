Torino Primavera, il playoff è una chimera: parte la pianificazione del futuro

Se per i granata entrare nelle fasi finali sembra sempre più difficile, il lavoro mira sempre di più a costruire l'ossatura del futuro

Roberto Ugliono

La Primavera del Torino dopo la sconfitta di misura contro la Fiorentina vede allontanarsi la zona playoff. La distanza dal sesto posto ora è di 7 punti (posizione occupata al momento dalla Juventus). Difficile immaginarsi quindi i granata nella poule scudetto, ma è anche vero che qualche possibilità la squadra di Coppitelli ce l'avrà visto che a fine aprile ci sarà il derby con i bianconeri e potrebbe essere un'occasione ghiotta per accorciare e tenere accesa la speranza. Come sottolineato però dallo stesso allenatore granata dopo la sfida contro la Fiorentina, il focus sulla stagione non va posto solo sulla possibilità di esserci o meno ai playoff, ma anche sul percorso fatto.

OBIETTIVI - Il Torino è partito a inizio stagione con la necessità di costruire una squadra quasi da zero. Quindi in estate sono arrivati tanti volti nuovi e i problemi covid avevano obbligato la squadra a fermarsi durante il ritiro. Il lavoro di fatto è iniziato con la stagione in corso. La scommessa del Torino è stata quella di creare un gruppo nuovo, che sapesse confrontarsi con squadre composte da ragazzi che si conoscono da anni. La volontà era ed è quella di vivere stagioni migliori rispetto alle ultime più tribolate e questo obiettivo è già stato raggiunto. Durante la stagione, però, il Torino ha messo anche nel mirino la prossima stagione e per farlo pian piano hanno trovato sempre più spazio sottoleva che la prossima stagione possano essere protagonisti.

PERCORSO - Per questo motivo dell'annata fin qui non va analizzata solamente la posizione di classifica, ma anche il percorso che i granata stanno facendo sotto Coppitelli. Contro la Fiorentina c'erano in campo dal primo minuto ben tre sottoleva (Dellavalle, Gineitis e Ciammaglichella), ovvero tre ragazzi che stanno accumulando quell'esperienza per poter diventare dalla prossima determinanti. Insomma non solo sogni playoff, per analizzare e comprendere al meglio l'annata del Torino serve guardare a un percorso che sta portando alla costruzione di un'ossatura che il prossimo anno possa fare bene.