Torino Primavera, trovato l’accordo con Scurto: sarà lui l’allenatore

Sembrava a un passo Raffaele Palladino e invece, a meno di ulteriori sorprese, la Primavera del Torino avrà un altro nome sulla panchina: Giuseppe Scurto. L'ex di Spal e Palermo, quest'anno sull'Under 18 della Roma, ha trovato l'accordo con i granata e ormai si può dire che è il prescelto per come successore di Federico Coppitelli, al quale è legato da una salda amicizia e dalle radici romaniste comuni. Dopo essere uscito ai playoff con i giovani giallorossi, Scurto ha chiuso il rapporto con la Roma. Su di lui c'erano diverse squadre: il Giugliano per la Serie C e il Lecce per affidargli la Primavera. Alla fine l'ha spuntata il Toro, forte anche del legame che c'è tra l'allenatore e Ruggero Ludergnani, che lo ha avuto come allenatore della Primavera quando era alla Spal. Scurto arriva quindi per rilanciare la Primavera granata che da anni - per un motivo o per l'altro - non gioca i playoff.