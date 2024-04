Torino Primavera, un anno fa trionfo nel derby a Vinovo: i precedenti in casa Juventus

Dal digiuno di vittorie al trionfo nell'ultimo derby in casa Juventus: i precedenti del Torino Primavera a Vinovo

Irene Nicola Redattore 27 aprile - 16:37

All'andata era stato il Torino Primavera a poter contare sulle mura amiche nel derby, spinto da oltre cinquecento tifosi accorsi al Mazzola di Orbassano per ricreare il clima da stracittadina anche sugli spalti. Lunedì 29 aprile alle ore 18 toccherà invece alla Juventus sfruttare il proprio fattore campo, allo Juventus Training Center di Vinovo, un fortino che spesso è stato ostico al Toro ma che proprio di recente in realtà è stato scenario di festa per i granata.

Primavera, la vittoria del Toro a Vinovo nell'ultimo derby — Nell'ultimo derby a Vinovo, risalente al 10 marzo scorso, ad arrendersi è stata la Juventus, perdendo quattro anni di imbattibilità casalinga contro i granata. Il primo tempo finisce a reti inviolate, la ripresa è quasi tutta in favore dei granata. Al 49' Dellavalle guadagna un calcio di rigore con Moruzzi che di mano devia il suo cross in area, dal dischetto Weidmann trova l'incrocio dei pali per l'1-0. Due minuti dopo Weidmann da corner serve Njie, che di testa sigla il 2-0. E infine nei minuti finali, su punizione guadagnata da Ruszel dopo un recupero palla sulla trequarti, Weidmann trova la respinta corta di Daffara, Ansah allora ribadisce in rete. Allo scadere Yildiz sigla l'1-3, ma non può più far partire una rimonta bianconera e festeggia il Toro. Tanti di quei protagonisti sono ancora in granata alle dipendenze di Scurto. Capitan Dellavalle, Njie in attacco e Ruszel ancora a guidare la mediana e sognano un bis a Vinovo.

Primavera, i derby a Vinovo: gli altri precedenti — Complessivamente il bilancio in casa bianconera pende nettamente a favore della Juventus perché negli ultimi venti derby si contano 13 vittorie bianconere contro le 6 granata e 1 solo pareggio. La vittoria di Scurto a Vinovo dello scorso marzo ha messo fino a quattro anni senza successi, in cui sono arrivate tre sconfitte e un solo pari a febbraio 2019 nell'1-1 firmato da Dragusin e Jean Freddi Greco. Prima di Scurto, l'ultimo a imporsi in casa bianconera è stato Federico Coppitelli, che lo ha fatto sia in campionato che in Coppa Italia in due momenti diversi. Il primo caso è nel febbraio 2019, la Primavera granata viene trascinata da Millico che sblocca il derby siglando la 24esima rete stagionale prima del 2-0 definitivo di Onisa. Il successo in Coppa Italia risale invece al 2017 nella stracittadina che vale il pass ai quarti di finali: ai rigori vince il Toro (si va a oltranza, Rauti segna mentre Montaperto sbaglia tra i bianconeri; Flavio Bianchi insacca l'ultimo tiro decisivo dal dischetto) proseguendo così il cammino che ha poi regalato a San Siro l'ottava Coppa di categoria al club granata. Il Torino di Scurto si presenterà ora a Vinovo con l'intento di portare via il bottino pieno. Dopo aver vinto all'andata, i granata cercano il back-to-back. Il Toro non vince andata e ritorno di campionato contro la Juventus esattamente da undici anni. Era la Primavera guidata da Moreno Longo, che quell'anno si sarebbe laureata vice campione d'Italia per poi vincere lo scudetto nella stagione successiva.

