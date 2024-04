L’ultimo successo risaliva ormai al 16 marzo e ora per i granata i 3 punti sono fondamentali per rilanciarsi

Roberto Ugliono Caporedattore settore giovanile 22 aprile 2024 (modifica il 22 aprile 2024 | 20:21)

Un mese senza vittorie aveva fatto scivolare la Primavera del Torino al settimo posto e quindi potenzialmente fuori dai playoff. Il successo contro il Frosinone ha ridato un sorriso a una squadra che usciva dalla cocente doppia sconfitta contro la Fiorentina: prima in Coppa Italia e poi il 5-1 in campionato. Adesso i granata sono quinti (in attesa che il Milan recuperi la gara con il Bologna) e hanno staccato il Sassuolo con cui prima erano appaiati, portandosi a +3.

Torino Primavera, un mese dopo torna la vittoria: può essere la spinta decisiva — La vittoria contro il Frosinone, quindi, ha sicuramente una grande importanza in chiave classifica, ma anche un valore emotivo rilevante. 30 giorni senza vittorie pesano e si è visto. La squadra da un punto di vista mentale si è tolto un macigno, perché vedeva perdere man mano posizioni conquistate a suon di ottime prestazioni durante la stagione. Adesso però può partire la risalita. Non sarà sicuramente facile e non è la vittoria contro i ciociari a eliminare i limiti visti quest’anno, però dà quella tregua utile per lavorare in serenità.

Inoltre il successo arriva in un momento delicato anche per le assenze. Ormai Savva è in prima squadra (e per giunta è anche infortunato), mentre Ciammaglichella e Silva nell’ultimo turno sono saliti tra i grandi. Quindi contro il Frosinone Scurto non aveva addirittura tre titolarissimi e, in particolare, due dei migliori marcatori della stagione (Ciammaglichella è capocannoniere a quota 9, Savva è terzo per gol siglati a quota 4 e ha 8 assist all'attivo). La doppietta di Padula è la risposta migliore e forse fa capire ancora di più quanto sia mancato in questa stagione.

Se vuoi approfondire tutte le tematiche sul mondo Torino senza perdere alcun aggiornamento, rimani collegato con Toronews per scoprire tutte le news di giornata sui granata in campionato.