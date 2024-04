Torino Primavera, verso la finale di Coppa Italia: storia e precedenti con la Viola

Torino Primavera, con la Fiorentina l'ultima finale di Coppa Italia disputata e tanti incontri chiave nelle ultime due stagioni

Il Torino non disputa una finale di Coppa Italia da ormai cinque anni. È la stagione 2018-2019, la Primavera di Federico Coppitelli è campione in carica dopo la vittoria dell'edizione precedente a San Siro. Ancora una volta i granata arrivano all'ultimo atto dove trovano la Fiorentina, che riesce ad avere la meglio nel doppio confronto. Dusan Vlahovic trascina la Viola sia in casa, vittoria per 2-0 con doppietta dell'attaccante serbo, che al Filadelfia dove non basta il gol di Rauti ai granata che cadono per 1-2. Da quel momento in poi le strade in Coppa Italia non si sono più incrociate, ma in campionato sì. E difficilmente sono stati incontri banali negli ultimi due anni. Lo scorso anno la Primavera di Scurto vince sia all'andata che al ritorno contro la Fiorentina, scalzando la Viola dal secondo posto in campionato e dall'accesso diretto in semifinale scudetto. La squadra allora allenata da Aquilani supera comunque i quarti e si ritrova contro il Toro in semifinale. In quell'occasione a esultare è la Fiorentina: 1-0 sul Torino, Kayode di testa su assist da corner di Amatucci consegnano alla Fiorentina la possibilità di giocarsi il titolo di Primavera 1 contro il Lecce di Federico Coppitelli, poi campione. Nella stagione in corso si è disputata finora solo l'andata, vinta dal Torino per 2-1 a Orbassano. A segno in quell'occasione Ruszel per i granata, poi Sene su rigore per la Viola; infine il gol di Gabellini a regalare i tre punti a Scurto.