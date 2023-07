Fabio Rebuffi è il nuovo tecnico del Torino Under 17. Lo ha svelato lo stesso allenatore tramite un aggiornamento della propria pagina LinkedIn. Rebuffi è quindi uno dei volti scelti da Ludergnani per la rivoluzione del Settore giovanile. Il tecnico ha allenato l'Alessandria in Serie C per 27 giornate nella stagione 2022-2023 e ha un passato da allenatore delle giovanili dei grigi. Inoltre, conosce bene Corrado Buonagrazia, nuovo Responsabile della Scuola calcio granata.