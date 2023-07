Torino, rivoluzione giovanili: cambieranno tutti gli allenatori

Un passo indietro e uno sguardo in avanti. L’obiettivo per la prossima stagione delle giovanili del Torino è chiara. Con la scadenza dei contratti, i granata non hanno rinnovato nessuno degli allenatori sulle panchine delle varie Under e per questo si va verso una rivoluzione per la prossima stagione. Da Asta in giù, quindi, cambieranno tutti i volti.