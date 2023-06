Il Torino sta preparando l’organigramma per la prossima stagione nelle giovanili. Una delle novità sarà l’assenza di Antonino Asta dal roster degli allenatori delle giovanili. Il tecnico, dopo un ottimo biennio, non seguirà nessun gruppo giovanile granata, ma rimarrà comunque sotto contratto con il Toro visto che la scorsa stagione aveva firmato un biennale.

Torino, separazione con Asta: non allenerà più l'Under 18

Nelle scorse due stagioni Asta ha raggiunto ottimi risultati con il Toro sia per quanto riguarda i campionato sia per la valorizzazione e la formazione dei giocatori a sua disposizione. In campionato ha raggiunto le fasi finali la scorsa annata e quest’anno l’ha sfiorate in un girone molto complicato mettendosi alle spalle Atalanta e Milan. In mezzo c’è anche quel torneo di Viareggio perso in finale, ma con i torelli usciti a testa altissima.