Torino, tornano Martinelli e Zaccarelli: alleneranno i due gruppi dell’Under 14

Altri due ingressi nelle giovanili del Torino e sono entrambi due ritorni

L’organigramma degli allenatori delle giovanili è praticamente completo. Ieri è stato ufficializzato Nino La Rocca sulla panchina dell’Under 15 e a breve verranno comunicati anche gli allenatori dei due gruppi dell’Under 14. I due tecnici prescelti sono già al lavoro e attendono di poter iniziare gli allenamenti. Nella mattinata di ieri, infatti, sono stati avvistati allo stadio Olimpico Grande Torino - mentre l’Under 15 si sottoponeva ai test medici - Daniele Martinelli ed Edoardo Zaccarelli . Per entrambi si tratta di un ritorno in granata.

I PROFILI - Il primo è cresciuto nel settore giovanile granata e aveva giocato anche in prima squadra tra il 1998 e il 2004. Poi nel 2005 dopo il fallimento della società passò al Vicenza. Ora è pronto a tornare al Torino ma in veste di allenatore. Negli ultimi anni aveva allenato nell’Orbassano dopo aver preso il patentino ed essersi laureato all’ISEF (era compagno di corso di Massimiliano Capriolo). Anche per Edoardo Zaccarelli è un ritorno. Il figlio di Renato - cresciuto anche lui nelle giovanili granata - aveva fatto il vice di Menghini nell'Under 15 granata, poi la scorsa stagione il passaggio al Chieri. Adesso è pronto a rivestire il granata, ma questa volta con una squadra tutta sua.