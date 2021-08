Torino, un nuovo convitto per il vivaio: i granata si spostano all’ILO

La struttura è all'avanguardia e offre tutti i servizi che potrebbero servire ai giovani

Roberto Ugliono

La nuova Primavera del Torino sta prendendo forma tra il ritiro di Biella e Torino, tra gli allenamenti di Coppitelli e il lavoro di Ruggero Ludergnani. Il responsabile delle giovanili granata non si sta concentrando solamente sul mercato (vicinissimo l'arrivo di Pagani), ma anche sulle strutture per il settore giovanile. Da questa stagione i giovani granata avranno una nuova casa. Il Torino ha trovatto un accordo con l'International Training Centre of the ILO, che si trova in Viale Maestri del Lavoro 10 a Torino.

IL PROGETTO - A Biella Coppitelli sta lavorando con tanti giovani stranieri, quasi tutti sono in prova al momento (il lettone 2004 Bruno Melnis, il portiere romeno 2004 Valentin Velcea, il laterale sinistro bosniaco 2003 Petar Sucic, il laterale destro francese 2003 Elie Losomba, l’attaccante spagnolo 2002 Gonzalo Carmona e il difensore centrale spagnolo 2003 Marc Vilaplana) e a loro va aggiunto Thibo Baeten, subito decisivo nelle prime due amichevoli. Per questo motivo il Torino aveva bisogno di una struttura che potesse ospitare i giovani in arrivo dall'estero e che potesse essere anche attraente per loro. Così Ludergnani, dopo una serie di sopralluoghi, ha scelto l'ILO come nuova casa dei ragazzi della Primavera, che non saranno più ospitati nel convitto storico dietro al Filadelfia, in via Tunisi.

LA STRUTTURA - La scelta è ricaduta su una struttura moderna e che possa dare tutti i servizi possibili ai giocatori, che saranno anche seguiti dai tutor per poter continuare la propria istruzione. L'impianto di Viale Maestri del Lavoro, dotato anche di un campo da calcio, è stato fondato nel 1964 dall’Organizzazione Internazionale del Lavoro e dal governo italiano. Si tratta di un impianto dove vengono formati i giovani grazie anche al supporto delle Nazioni Unite e all'interno del campus ci sono corsi di ogni genere. I granata, quindi, si troveranno in un impianto dove potranno conoscere giovani di ogni parte del mondo e non gli mancherà nulla, visto che all'interno dell'ILO c'è ogni servizio possibile. Una struttura del genere può giocare una carta a favore del Toro insomma, sarà un importante biglietto da visita che Ludergnani si potrà giocare in fase di trattative.