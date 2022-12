Torino Under 15, dopo un avvio a rilento arriva la risalita fino alla zona playoff

Il bilancio dei primi mesi di campionato Under 15: la vittoria nel derby fa da spartiacque, granata nel vivo della lotta per i playoff

Irene Nicola

Un inizio in sordina, con qualche difficoltà, l'exploit del derby e una netta inversione di tendenza. La prima parte di stagione del Torino Under 15 guidato da Ivano Della Morte ha riservato qualche sorpresa. C'era parecchia curiosità attorno al gruppo dei 2008 granata, chiamati a confrontarsi con il primo anno di Settore giovanile vero e proprio. Un adattamento che non è mai semplice e che può quindi richiedere del tempo.

Under 15, il bilancio della prima parte di stagione — L'avvio di stagione dell'Under 15 ha rispecchiato questa difficoltà di adattamento, che resta fisiologica. I risultati hanno faticato ad arrivare alle prime uscite, poi c'è stato il derby con una Juventus lanciata in classifica a ribaltare la situazione. In quell'occasione i torelli hanno vinto in extremis la prima partita della stagione, a un mese dall'inizio del campionato. Il derby ha dato morale ai granata, che poi hanno dovuto fare i conti con altre due big (perso il match col Genoa, pari nella gara contro il Monza). 4 punti in tre delle gare sulla carta più complesse hanno permesso all'Under 15 di rilanciarsi. I torelli si sono compattati e nelle ultime uscite sono sembrati più rodati anche nei meccanismi di gioco. La fine dell'anno è stata senza sbavature. Tre vittorie nelle ultime tre gare hanno permesso ai torelli di agguantare il quarto posto in classifica. Un ottimo posizionamento, specie considerando i deficit di inizio stagione, che al momento varrebbe la zona playoff. Le gerarchie nel girone sembrano consolidate: il Genoa è primo per distacco, ma il Torino resta a 2 punti dal secondo posto ed è nel vivo della lotta per le zone calde della classifica. Continuando sull'onda degli ultimi risultati del 2022, i playoff possono diventare un obiettivo concreto per i granata di Della Morte.

Under 15, i profili tra i granata classe 2008 — L'Under 15 è sempre un'annata da scoprire, anche per quanto riguarda i profili individuali. C'è chi entra subito nei meccanismi del campionato e chi invece necessita di più tempo. Tra i primi sicuramente il portiere Francesco Cereser, imprescindibile per Della Morte nella prima parte di stagione, e capitan Andrea Luongo, raccordo tra centrocampo e attacco e punto di riferimento offensivo dei 2008 (non a caso è il miglior marcatore dei granata, 4 le reti già messe a segno). Entrambi sono entrati nei radar della Nazionale di categoria. Ampio spazio in questi primi mesi di campionato anche al centrocampista Manuel Amisano e al terzino sinistro Nicolò Berto, che hanno ben figurato. Tra i difensori da segnalare Emanuele Schembre, Nicolò Quattrocchi e Fabio Parisi, anche loro monitorati in ottica Nazionale Under 15. In attacco ad avere più minutaggio è stato invece Gabriele Falasca, uomo derby con il gol siglato in extremis, segue David Bonacina. Spunti interessanti si sono visti comunque anche da chi ha trovato meno spazio e spera di poter acquisire più minutaggio. Lo ha testimoniato la gara contro la Sampdoria, in cui Christian Calderone si è distinto sulla trequarti, siglando uno splendido gol in rovesciata.