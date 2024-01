Torino Under 15, prima metà di stagione tra i protagonisti: Pierro leader

Prima metà di stagione ottima per il Torino Under 15. I granata, guidati da Riccardo Catto, hanno saputo approcciare nel modo giusto il primo anno vero e proprio di Settore giovanile compiendo un passaggio non semplice finora in modo efficace. Il gruppo è coeso e visivamente in crescita, ciò è quanto di più conta in ottica giovanili. In più è in piena corsa per la qualificazione alle fasi finali.

L'Under 15 granata ha chiuso il girone d'andata al quarto posto. Dopo un avvio a corrente alternata nelle prime cinque giornate in cui i risultati sono arrivati ma è mancata continuità tra una vittoria e quella successiva, i torelli classe 2009 hanno saputo stabilizzare il proprio andamento e alzare l'asticella con decisione prendendo le misure con la categoria. Se nelle prime 5 giornate sono arrivati 4 punti, nelle restanti 7 il bottino è stato ben più ghiotto: 19 punti, figli di 6 vittorie e 1 pareggio. L'ultimo ko del Toro risale al derby di fine ottobre, da lì in poi i granata non hanno più commesso passi falsi. Il quarto posto in classifica è figlio di quest'ottimo rendimento e rappresenta un bel biglietto da visita con cui arrivare al giro di boa. I granata sono infatti a un passo dal podio del girone: la Juventus terza è a un solo punto di distanza; più staccate ma comunque a vista Bologna e Genoa, rispettivamente a 4 e 5 lunghezze. Inoltre il quarto posto attuale permetterebbe all'Under 15 di regalarsi i playoff per accedere alla poule scudetto, uno stimolo che potrà guidare tutta la seconda parte di stagione.

Torino Under 15, i profili dei granata

La coesione del gruppo Under 15 ha messo in luce di volta in volta le qualità dei singoli, stabilendo i punti fermi di ciascun reparto. In difesa il leader è il centrale Ettore Pierro, indispensabile a tutti gli effetti per i granata e attenzionato anche in ottica azzurra. Nessun giocatore non solo tra i torelli ma in tutto il girone è stato impiegato tanto: 960', non ha saltato nemmeno un minuto finora. Sulle fasce si è imposto invece Sebastian Costantino, terzino di spinta che si è dimostrato linfa per le discese sulla destra: ha dato un contributo prezioso in termini di suggerimenti chiave e palloni piazzati dentro l'area, all'attivo ha anche 2 gol. A centrocampo la gestione della manovra è affidata a capitan Vittorio Ramondetti, lucido nelle iniziative e per visione di gioco nonché efficace nel ricoprire il ruolo di guida in campo. Ramondetti è il secondo giocatore più impiegato da Catto dopo Pierro e prima di Costantino. In attacco infine il punto di riferimento è stato indubbiamente Moise Antonelli, attaccante di grande fisicità per la categoria con un buon fiuto sottorete. Lo dimostrano i suoi 6 gol all'attivo che lo rendono non solo il miglior marcatore della rosa granata ma anche uno tra i migliori realizzatori del girone. Dietro di lui alla voce gol c'è Riccardo Marangon a quota 4, altro prospetto attenzionato dalla Nazionale di categoria azzurra.