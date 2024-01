Torino Under 16, girone d’andata a due facce: tra i singoli spicca Luongo

Il bilancio della prima parte di stagione dell'Under 16 granata e i profili della rosa

Irene Nicola Redattore

Il Torino Under 16 ha vissuto una prima parte di stagione di alti e bassi, con un avvio a rilento e un'inversione di tendenza netta nelle ultime uscite. Proprio il colpo di coda dell'ultimo mese, in cui è arrivata maggior concretezza nella gestione del risultato, permette ai granata di avvicinarsi alla ripresa del campionato con nuova linfa per provare a dire la propria in modo diverso.

Torino Under 16, il bilancio della prima parte di stagione — L'Under 16 granata ha chiuso il girone d'andata al decimo posto con un totale di 13 punti conquistati in 12 partite. Non un bottino lauto, su cui ha inciso una primissima parte di stagione in cui i risultati non sono arrivati come i granata avrebbero sperato. Fino a metà novembre il Toro aveva raccolto appena 4 punti e aspettava una prima vittoria in campionato che sembrava stregata anche quando le prestazioni hanno convinto - ne è un esempio il derby. La ruota gira a fine novembre quando l'Under 16 vince in casa del Modena con le reti di De Lucia e Luongo e porta a casa i primi tre punti. Da lì avviene un'inversione di tendenza nei risultati che è evidente: 9 punti nelle ultime 4 partite hanno permesso di lasciare le zone più basse della graduatoria e risalire fino al decimo posto. Continuando nel girone di ritorno sulle stesse orme, il Toro può alzare lo sguardo e tentare una scalata sfruttando le distanze ancora molto contenute in classifica. La distanza dal decimo e quart'ultimo posto al quarto che varrebbe i playoff è tuttora di appena 4 punti: c'è spazio per provare a scrivere una nuova pagina sfruttando la crescita del gruppo.

Torino Under 16, i profili dei granata — Passando alla crescita dei singoli, nell'Under 16 spiccano alcune conferme e nuovi volti che stanno mettendosi in mostra. Tra le prime sicuramente capitan Andrea Luongo, riferimento offensivo dei granata e trascinatore in campo per tempra e capacità di motivare il gruppo. Da tempo Luongo è nel giro della Nazionale azzurra e sta continuando a farsi notare anche in campionato, dove ha già siglato 4 reti che lo rendono il miglior marcatore della rosa. A centrocampo il punto di riferimento è invece Mattia De Lucia, cervello della manovra granata e non a caso giocatore di movimento più impiegato da Vegliato: 932 minuti all'attivo, tutti da titolare, con due gol all'attivo a impreziosire lo score. Tra i pali conferme anche per Francesco Cereser, anche lui da tempo una delle garanzie di questo gruppo e attenzionato in ottica azzurra. Tra i nuovi arrivati si sono infine conquistati ampio spazio Lucas Cekrezi, terzino destro di spinta prelevato dall'Alessandria, e l'ala Patrick Odendo, preso dall'Ancona a titolo definitivo; bene anche l'esterno offensivo Edoardo Reci, ex Volpiano, che è il second miglior marcatore granata con 3 reti.

