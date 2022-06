Torino Under 16, la stagione è positiva: per Semioli conferme e sorprese

L'Under 16 granata ha chiuso agli ottavi delle fasi finali la propria stagione. L'annata dei 2006 si era già dimostrata promettente in passato, ma doveva fare i conti con una biennio Giovanissimi giocato a ritmi ridotti e con un salto importante a quello Allievi. Semioli ha saputo impostare in un anno un lavoro mirato sulla squadra, confermando gli elementi della rosa che ha ereditato e andando a lavorare sulla loro crescita. L'Under 16 granata ha disputato una fase a gironi di ottimo livello chiusa al quarto posto a quota 32 punti (18 partite, 9 vittorie, 5 pareggi e 4 sconfitte). Ha spiccato in particolare la solidità difensiva, che ha fatto del Torino la seconda miglior retroguardia del girone. A Semioli e al lavoro del gruppo va riconosciuto il merito di aver lottato sempre nelle posizioni di vertice e di aver agguantato una meritatissima fase finale nazionale, interrottasi agli ottavi per mano di una Juventus che ha dimostrato un altro passo. Forse l'unico rammarico della stagione riguarda proprio la sfida con i bianconeri, che poteva essere meno a senso unico non fosse stato per il calo dell'andata. Il finale è stato amaro e troppo severo, ma la stagione è indubbiamente positiva e ha posto delle basi importanti per il prossimo campionato Under 17.