Torino Under 16, stangata per Scarfiello: squalifica per otto mesi. La vicenda

Il Giudice Sportivo si è espresso sull'episodio che ha visto protagonista l'ala al termine di Cagliari-Torino

Redazione Toro News

Chi sbaglia si prende le proprie responsabilità e paga il prezzo degli errori, a volte anche in misura importante. Lo sta imparando a sue spese Luca Scarfiello, giocatore del Torino Under 16. L'ala, classe 2006, sconterà uno stop di otto mesi a causa di un episodio avvenuto al termine della gara dello scorso weekend giocata a Cagliari dai giovani granata, terminata 3-2 per i sardi, che ha rappresentato la prima sconfitta stagionale per i torelli di Semioli. Il comunicato del Giudice Sportivo sottolinea come il giocatore granata - che prima era stato protagonista della partita siglando il gol del momentaneo 2-0, il suo terzo in stagione - a fine partita abbia preso parte "a una rissa con i giocatori avversari".

COLPO ALL’ARBITRO - La sanzione punisce in particolare uno schiaffo dato dal giocatore granata sull'avambraccio dell'arbitro, "accorso per interrompere le liti". Subito dopo Scarfiello si era allontanato togliendosi la maglia, a quanto sostiene il referto, nel tentativo di non essere identificato. I due gesti sono stati valutati dal Giudice Sportivo sulla base dell'articolo 35, co.2 CGS. Questa la sentenza: sono state "ritenute rilevanti le circostanze attenuanti (non particolare violenza dell'atto indirizzato a un organo non vitale) rispetto alle circostanze aggravanti (tentativo di evitare l'identificazione". La squalifica a tempo scadrà il 15 ottobre 2022.

SBAGLIANDO SI IMPARA – Quella inflitta a Scarfiello è una punizione dura, che gli impone di terminare in anticipo la stagione. Ora il ragazzo, chiamato a limare le sue asperità caratteriali, deve digerire questa severa lezione. Quando si è in così giovane età, si ha tutto il tempo per migliorarsi sia come persona che come calciatore. L’importante è fare tesoro dei propri errori: il giovane calciatore granata ne ha ora l’opportunità.