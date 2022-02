Torino, il weekend delle giovanili: sconfitte tutte le Under granata

1 di 5

[IL WEEKEND/tps_title] Si chiude un fine settimana nero per le giovanili del Torino. Se nella scorsa settimana i granata erano riusciti a rimanere imbattuti, in quest'ultima è arrivato tutt'altro verdetto con tutte le Under uscite sconfitte dai rispettivi confronti. Di seguito i dettagli sulle gare disputate dalle giovanili granata. <!--nextpage--> UNDER 18