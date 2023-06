Torino Under 17, il bilancio di fine anno: Desole punto fermo, Perciun sorprende

Torino Under 17, i profili dei granata classe 2006

La rosa Under 17 ha subito diversi innesti per la stagione 2022-2023. Il gruppo poteva infatti contare su alcuni giocatori che da tempo stanno facendo bene, ma è stato puntellato in tutti i reparti, più di quanto sia stato fatto nelle altre Under. I nuovi hanno saputo ritagliarsi il proprio spazio. Tra i migliori indubbiamente il trequartista Sergiu Perciun, arrivato dalla Romania e subito protagonista: giocatore tecnico e duttile sul fronte offensivo, si è rivelato il secondo miglior marcatore (6 gol all'attivo) e il miglior assistman (3) della rosa granata; inoltre ha giocato ben 682' con Asta da sottoleva. Importanti anche gli innesti di Efdon Mahari a centrocampo e Milos Milicevic in difesa: entrambi hanno fatto intravedere un potenziale interessante su cui poter lavorare. Per quanto riguarda invece chi nel Torino aveva già intrapreso un percorso sono arrivate invece gradite conferme. Su tutte quella di Fabio Desole, il giocatore di movimento più impiegato da Parisi. Desole, difensore centrale da tempo nel giro delle Nazionali giovanili, ha raccolto oltre 1700' in Under 17 (con 2 gol) e quasi 347' in Under 18 con Asta da sottoleva facendosi apprezzare per la qualità degli anticipi e per l'apporto alla costruzione dal basso. Stagione positiva anche per il terzino destro Marco Muratore e per il difensore centrale Christian Sardo. Infine si sono messi particolarmente in luce Alessio Raballo e Matteo Dimitri, esterni offensivi con 7 gol a testa all'attivo.