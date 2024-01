Torino Under 17, una prima parte di stagione ottima: Kirilov trascinatore

Miglior difesa del proprio girone e imbattuti per 10 giornate: i ragazzi di Rebuffi fin qui hanno vissuto un'ottima stagione

Roberto Ugliono Caporedattore settore giovanile

Un ottimo avvio di stagione per l'Under 17 di Rebuffi. I torelli hanno chiuso il 2023 con una sconfitta contro il Sassuolo che così ha agganciato proprio i granata in classifica a quota 20 punti. Il Toro, però, ha fin qui è stata una delle migliori del campionato, dimostrando di essere una squadra difficile da battere. Sono infatti appena due le sconfitte subite e questo è un punto da cui ripartire, perché così ai granata basta aggiungere poco per diventare una squadra ancora più competitiva.

Torino Under 17, il bilancio della prima parte di stagione — Rebuffi ha costruito una squadra solida, che subisce pochi gol (miglior difesa del girone A con 11 reti subite in 12 partite). Il problema è più che altro realizzativo, visto che le reti siglate sono 19. Non tantissime. Ed è su questo che dovrà lavorare l'allenatore arrivato in estate. Al momento, comunque, il Torino Under 17 sarebbe qualificato ai playoff per la poule scudetto di categoria. Il secondo posto (che qualificarebbe direttamente alla fase finale) dista solo 3 punti e quindi è ancora tutto apertissimo.

Torino Under 17, i singoli — Ovviamente, ciò che interessa di più è la formazione dei giovani. In tal senso su tutti spicca Martin Kirilov. Il fantasista finlandese - che è fisso anche nel giro della sua Nazionale - è stato il miglior marcatore con 4 reti ed è probabilmente il prospetto più interessante della squadra insieme a Gioele Conte (il ragazzo anche quest'anno si sta rivelando una pedina importante per l'annata 2007). Adesso inizia la fase più importante per i ragazzi di Rebuffi. Da qui a giugno devono alzare il loro livello, così da poter diventare utili anche per la Primavera della prossima stagione. Il lavoro dell'allenatore sarà indirizzato anche su questo aspetto e quindi qualcuno potrebbe anche iniziare a fare il salto in Under 18 per iniziare a confrontarsi con i più grandi.

