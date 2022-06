Torino Under 17, una stagione complicata tra difficoltà e qualche guizzo

Tra le giovanili granata, quella ad avere avuto più difficoltà in stagione è stata l'Under 17. I 2005, infatti, hanno chiuso l'anno al terzultimo posto nel girone, un risultato che andava contro ogni pronostico per un gruppo che ha sempre fatto molto bene. L'annata però è stata complicata e a mancare è stata soprattutto la continuità di risultato. Il Torino ha iniziato la stagione sotto la guida di Attila Malfatti, che a metà ottobre ha lasciato la panchina per motivi personali. E' arrivato poi Marco Veronese, ex tecnico della Primavera del Parma, con cui i torelli hanno terminato la stagione. Tra novembre e dicembre i granata hanno avuto un momento di forte ripresa (15 punti su 21 in palio), che avevano fatto sperare in un'inversione di tendenza. Nel 2022 c'è però stato un brusco calo e tanti risultati negativi (1 sola vittoria e 2 pareggi). Alla fine la stagione si è conclusa con l'11esimo posto: 22 punti in 24 giornate, 6 vittorie, 4 pareggi e 14 sconfitte.